Операторы назвали города Кубани, в которых в первую очередь внедрят 5G

Операторы связи назвали первые города и площадки на юге России, где будет развиваться сеть 5G. В первую очередь технология должна появиться в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также на крупных транспортных и туристических объектах, включая Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На первом этапе 5G будет развиваться точечно — в местах с высокой концентрацией пользователей и трафика. Сплошного покрытия городов операторы не планируют. В МТС отмечают, что для работы в диапазоне около 4,9 ГГц потребуется в 1,5–2 раза больше базовых станций, чем при использовании диапазона 3,4–3,8 ГГц. Более высокие частоты требуют более плотного размещения инфраструктуры.

Поэтому основными площадками для развития сети станут крупные города, промышленные центры, территории с высокой плотностью пользователей и объекты с большим трафиком. В «МегаФоне» также отмечают, что остальные территории продолжат обеспечиваться действующими технологиями связи в соответствии с потребностями абонентов.

В МТС сообщили, что более 70% базовых станций компании уже готовы к работе с 5G. За последние годы оператор вложил более 50 млрд руб. в модернизацию и расширение инфраструктуры, включая подготовку сети к запуску технологии. На юге компания также реализовала проекты частных сетей pre-5G в портовой инфраструктуре Краснодарского края и Сочинском международном аэропорту.

В «МегаФоне» сообщили, что уже тестируют отечественные базовые станции, в том числе в Краснодарском крае. В T2 проект находится на первой фазе, а перечень конкретных площадок для следующего этапа еще формируется.

Развитие сети будет происходить с учетом перехода отрасли на отечественное оборудование. МТС уже использует 4G-оборудование российского производителя «Иртея» в 50 регионах, включая территории Южного федерального округа, и готовится к установке первых 5G-станций этого производителя.

При этом операторы пока не ожидают повсеместного распространения 5G на юге. На первом этапе технология будет работать в режиме NSA с опорой на существующую LTE-инфраструктуру, а ее основными преимуществами станут увеличение емкости сети и снижение нагрузки в наиболее востребованных локациях. Более широкий набор сценариев будет зависеть от дальнейшего развертывания сети и появления устройств, поддерживающих используемые в России частоты.

Подробнее читайте в материале «Передача на пятой скорости».

Роман Лаврухин