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«Роза Хутор» откроет зимний сезон 18 декабря

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» начнется 18 декабря 2026 года. Предварительная продажа услуг на новый сезон уже открыта.

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Стоимость ски-пассов и основных услуг планируют сохранить на уровне прошлого года. До 30 ноября действует раннее бронирование сезонных и годовых ски-пассов.

Впервые в предварительной продаже доступны многодневные ски-пассы с открытой датой. Также в продаже появились сезонные ски-пассы для взрослых и детей с возможностью приоритетного доступа к подъемникам.

В новом зимнем сезоне на курорте планируют подготовить трассы разных уровней сложности, сноупарк и учебные склоны. Конкретные сроки открытия отдельных объектов будут зависеть от погодных условий.

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.

Мария Удовик

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