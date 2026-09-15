«Роза Хутор» откроет зимний сезон 18 декабря
Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» начнется 18 декабря 2026 года. Предварительная продажа услуг на новый сезон уже открыта.
Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ
Стоимость ски-пассов и основных услуг планируют сохранить на уровне прошлого года. До 30 ноября действует раннее бронирование сезонных и годовых ски-пассов.
Впервые в предварительной продаже доступны многодневные ски-пассы с открытой датой. Также в продаже появились сезонные ски-пассы для взрослых и детей с возможностью приоритетного доступа к подъемникам.
В новом зимнем сезоне на курорте планируют подготовить трассы разных уровней сложности, сноупарк и учебные склоны. Конкретные сроки открытия отдельных объектов будут зависеть от погодных условий.
Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.