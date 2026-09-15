«Роза Хутор» откроет зимний сезон 18 декабря

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» начнется 18 декабря 2026 года. Предварительная продажа услуг на новый сезон уже открыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Стоимость ски-пассов и основных услуг планируют сохранить на уровне прошлого года. До 30 ноября действует раннее бронирование сезонных и годовых ски-пассов.

Впервые в предварительной продаже доступны многодневные ски-пассы с открытой датой. Также в продаже появились сезонные ски-пассы для взрослых и детей с возможностью приоритетного доступа к подъемникам.

В новом зимнем сезоне на курорте планируют подготовить трассы разных уровней сложности, сноупарк и учебные склоны. Конкретные сроки открытия отдельных объектов будут зависеть от погодных условий.

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.

Мария Удовик