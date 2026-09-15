В Сириусе пресекли незаконную продажу бензина по 300 рублей за литр
Сотрудники полиции в Сириусе пресекли незаконную реализацию топлива. 27-летний житель Сочи продавал бензин через сайт бесплатных объявлений по цене 300 руб. за литр. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Информация о нелегальной торговле подтвердилась в ходе проверки. У нарушителя изъято 40 литров топлива. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
«Материалы направлены в судебные органы для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.