Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

Девять человек обратились за медицинской помощью после аварии с автобусом в Симферополе. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным минздрава Республики Крым, после дорожно-транспортного происшествия на территории республики десять человек, в том числе водитель автобуса, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у восьми пациентов травмы легкой степени тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.

Утром 14 сентября сообщалось, что автобус, двигавшийся по городскому маршруту №94, столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в здание торгового центра в Симферополе.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров. Прокуратурой региона взят под контроль ход проверки обстоятельств ДТП.

Алина Зорина