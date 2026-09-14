Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

Девять человек обратились за медицинской помощью после аварии с автобусом в Симферополе. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным минздрава Республики Крым, после дорожно-транспортного происшествия на территории республики десять человек, в том числе водитель автобуса, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у восьми пациентов травмы легкой степени тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.

Утром 14 сентября сообщалось, что автобус, двигавшийся по городскому маршруту №94, столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в здание торгового центра в Симферополе.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров. Прокуратурой региона взят под контроль ход проверки обстоятельств ДТП.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд