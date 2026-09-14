Главные новости за 14 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Глава воронежской сети «Русский аппетит» Андрей Прытыкин получил семь лет колонии и штраф в 1,25 млн руб. Его признали виновным в покушении на дачу взятки на выборах в облдуму в 2020 году. Бизнесмен передал главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой через посредника 250 тыс. руб. за «обеспечение не менее 50% голосов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Центр Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежский суд признал банкротом совладельца ООО «Энергосбыт» Ивана Попенкова. Открыта процедура реализации имущества господина Попенкова сроком на шесть месяцев. В ходе процедуры реструктуризации долгов судом были установлены требования кредиторов в размере 133,7 млн руб.

Структура белгородской «Эфко» хочет зарегистрировать два новых товарных знака. Первое товарное наименование обозначено как «Энзифид». Второй знак — Efko Food Products Special Classic Professional.

ВТБ добился признания долга липецкого «Рент-Кэпитл» на 212 млн руб. Задолженность возникла по договору поручительства за связанное с «Рент-Кэпитл» краснодарское ООО «Рент Кэпитл», владельцем которого также является Евгений Викулин.

Около 40 квартир, детсад и психлечебница пострадали при ночной ракетной атаке на Курск. По данным главы региона Александра Хинштейна, в доме на Дружининской, который уже пострадал в результате обстрела два года назад, выбиты окна. Осколками посекло 12 автомобилей.

В Орловской области откроют два класса управления БПЛА за счет 117 млн руб. из федбюджета. Они появятся на базе молодежного центра «Аура» в Кромском районе и центра патриотического воспитания «Патриот-57». Проект войдет в программу «Орловщина — территория возможностей».

В Тамбове продают второй принадлежавший национализированной «Ланте» ТЦ «Башня». Начальная цена лота составляет 145,8 млн руб. В июле Росимущество включило в план реализации на 2026 год торговые центры «Башня» и «Апельсин» в Тамбове, принадлежавшие «Ланте».

Егор Якимов