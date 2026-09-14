Около 40 квартир, детсад и психлечебница пострадали при ракетной атаке на Курск

В результате ночной ракетной атаки ВСУ в Курске повреждения получили детский сад, многоквартирный дом (МКД) на Дружининской улице и здание психиатрической больницы. По состоянию на утро 14 сентября зафиксировано порядка 70 обращений, в МКД пострадало около 40 квартир. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

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По данным главы региона, в доме на Дружининской, который уже пострадал в результате обстрела два года назад, выбиты окна. Осколками посекло 12 автомобилей. В здании психиатрической больницы повреждения получили окна и фасад.

«Пациентов не перевозили, все продолжают лечиться в дневном стационаре»,— уточнил господин Хинштейн.

В детском саду повреждено около десятка окон и входная дверь, повело кровлю строения. Избежать более существенных последствий, по словам губернатора, помогла бронепленка. Сегодня 93 воспитанника учреждения остались по домам. Власти отрабатывают вариант перевода ребят на время ремонта в расположенные поблизости детсады.

«По всем адресам отрабатывают комиссии — как уже говорил, обязательно поможем с восстановлением. Жители переживают, чтобы успели заменить стеклопакеты до первых холодов. Работы начнем уже на этой неделе»,— заявил Александр Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара ВСУ пострадали два человека: у 46-летнего и 31-летнего мужчин диагностированы минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Оба были доставлены в областную больницу.

Денис Данилов