Около 40 квартир, детсад и психлечебница пострадали при ракетной атаке на Курск
При ракетном ударе по Курску повреждены 40 квартир, детсад и психбольница
В результате ночной ракетной атаки ВСУ в Курске повреждения получили детский сад, многоквартирный дом (МКД) на Дружининской улице и здание психиатрической больницы. По состоянию на утро 14 сентября зафиксировано порядка 70 обращений, в МКД пострадало около 40 квартир. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Фото: канал Александра Хинштейна в мессенджере «Макс»
По данным главы региона, в доме на Дружининской, который уже пострадал в результате обстрела два года назад, выбиты окна. Осколками посекло 12 автомобилей. В здании психиатрической больницы повреждения получили окна и фасад.
«Пациентов не перевозили, все продолжают лечиться в дневном стационаре»,— уточнил господин Хинштейн.
В детском саду повреждено около десятка окон и входная дверь, повело кровлю строения. Избежать более существенных последствий, по словам губернатора, помогла бронепленка. Сегодня 93 воспитанника учреждения остались по домам. Власти отрабатывают вариант перевода ребят на время ремонта в расположенные поблизости детсады.
«По всем адресам отрабатывают комиссии — как уже говорил, обязательно поможем с восстановлением. Жители переживают, чтобы успели заменить стеклопакеты до первых холодов. Работы начнем уже на этой неделе»,— заявил Александр Хинштейн.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара ВСУ пострадали два человека: у 46-летнего и 31-летнего мужчин диагностированы минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Оба были доставлены в областную больницу.