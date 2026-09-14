Глава воронежской сети «Русский аппетит» получил семь лет колонии

Коминтерновский райсуд Воронежа признал владельца сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина виновным в покушении на дачу взятки на выборах в облдуму в 2020 году (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Как сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье» из зала суда, ему назначено семь лет лишения свободы строгого режима со штрафом в 1,25 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин во время оглашения приговора

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Андрей Прытыкин во время оглашения приговора

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В суде установлено, что в середине сентября 2020 года бизнесмен передал главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной Думы». Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Сам экс-депутат признал вину на первом заседании по делу.

В прениях прокуратура запросила Прытыкину семь лет колонии. После выступления гособвинителя предпринимателя поддержал бизнесмен Евгений Хамин.

В конце 2024 года Юрий Бавыкин получил10 лет колонии за мошенничество на выборах. Его бывшая заместительница Светлана Васькова была приговорена к пяти годам.

Владимир Зоркий

Подробнее о судебном процессе — в материале «Строгий аппетит».