Структура белгородской «Эфко» хочет зарегистрировать два новых товарных знака

ООО «КРЦ "Эфко-Каскад"» (структура белгородской ГК «Эфко») подало заявки на регистрацию двух товарных знаков. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первое товарное наименование обозначено как «Энзифид». Данный знак относится к классу пищевых добавок и лечебных кормов для животных.

Второй знак — Efko Food Products Special Classic Professional. Он указывает на широкий класс товаров, среди которых в том числе пищевые жиры, заменители молока и мяса, пищевые масла, а также кетчупы, майонезы, маринады и специи.

«Ъ-Черноземье» запросил комментарий у пресс-службы ГК «Эфко» с просьбой пояснить, что именно компания планирует выпускать под этими торговыми наименованиями. В ГК пообещали предоставить ответ позднее.

Сейчас «КРЦ "Эфко-Каскад"» владеет 563 действующими торговыми знаками. Последний из них — Hi Pro — был зарегистрирован в конце августа.

По данным Rusprofile, ООО «КРЦ "Эфко-Каскад"» зарегистрировано в 2004 году в Алексеевке Белгородской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — АО «Эфко продукты питания», чьи актуальные владельцы не раскрываются. До 2021 года компания принадлежала Валерию Кустову, Валерию Сергачеву и Галине Меррэй. В 2025-м выручка «Эфко-Каскад» составила 389 млрд руб., чистый убыток — 5,9 млрд руб. Гендиректор — Ирина Суровикова.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», КРЦ является одним из крупнейших по обороту дочерних предприятий белгородского производителя продуктов питания — ГК «Эфко». Отрицательный финансовый результат в 2025-м показали многие юрлица ГК. Убытки произошли впервые как минимум за период раскрываемой отчетности. В ГК это ухудшение связывают с падением маржинальности и трудностями в экспорте.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов