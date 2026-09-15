Коммунист ищет преследователя

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский, вынужденный пропустить выборы из-за ареста за демонстрацию запрещенной символики, обратился в суд с требованием установить факт, имеющий юридическое значение. Господин Апостолевский просит зафиксировать преследование в отношении него по политическим мотивам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский подал заявление в Сосновоборский районный суд с просьбой установить факт политического преследования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский подал заявление в Сосновоборский районный суд с просьбой установить факт политического преследования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский подал заявление в Сосновоборский районный суд с просьбой установить факт политического преследования. Он полагает, что повышенное внимание правоохранительных органов в последние годы, из-за которого он не смог баллотироваться на новый срок, связано с его политической карьерой. В то же время, пишет депутат в заявлении, силовики не привлекают его коллег по тем же составам административных правонарушений. В частности, за публикацию ссылок на зарубежные соцсети. Коммуниста с начала 2025 года дважды признавали виновным по статье о демонстрации экстремистской символики.

Иван Апостолевский стал самым молодым депутатом Заксобрания Ленобласти седьмого созыва. На момент избрания в 2021 году ему было 25 лет. До этого он был депутатом Сосновоборского городского округа. На выборах 2026 года КПРФ выдвинула его на выборы в региональный ЗакС и Государственную думу. Принять участие в выборах он не сможет из-за ареста за демонстрацию запрещенной символики.

В июле 2025 года его арестовали на семь суток за старый пост в соцсетях с изображением оппозиционера Алексея Навального. Фотографию признали распространением экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Через год, в июле 2026 года коммуниста Апостолевского вновь арестовали по этой статье. Поводом стали ссылки в постах от 2018 года на зарубежные платформы. В последнем случае в вину депутату поставили текстовые гиперссылки на ресурсы, без использования символики или названия платформ.

«По моему убеждению, дискриминация меня по явно политическим мотивам выразилась в том, что судебные инстанции проигнорировали факт массового и открытого использования аналогичных гиперссылок на социальные сети (которые были признаны незаконными по основаниям осуществления экстремистской деятельности) официальными государственными органами Российской Федерации, Ленинградской области и иными лицами»,— говорится в заявлении.

Свой довод коммунист решил подкрепить скриншотами спорных, по его мнению, публикаций, на страницах органов государственной власти. «Доказательства» представлены на 52 листах.

За последний год в Санкт-Петербурге рассмотрели несколько протоколов о демонстрации экстремистской символики в отношении политиков. Так, к ответственности привлекли представителей партии «Яблоко» Николая Рыбакова, Александра Шишлова и Ольгу Штанникову, общественника и экс-кандидата в депутаты от «Справедливой России» Ярослава Кострова, бывшего муниципального депутата Нэлли Вавилину. Лица, признанные виновными в демонстрации запрещенной символики, на год лишаются права быть избранными на выборах любого уровня.

Константин Леньков