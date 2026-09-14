В Сочи сняли ограничения на доступ к пляжам и набережным

В Сочи отменили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). После снятия ограничений доступ к пляжным территориям и набережным города осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

«В Сочи отменена угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). Доступ к пляжным территориям и набережным осуществляется в штатном режиме. Опасности нет»,— написал Андрей Прошунин в своем канале в «Максе».

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 сентября в Сочи на набережной произошла атака безэкипажных катеров. В результате произошедшего пострадали 28 человек. Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим.

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками ВФУ на гражданские объекты города Сочи.

Кроме того, в ночь на 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Основная часть ударов пришлась на Новороссийск. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 29 человек получили ранения.

Мария Удовик