Суд обязал собственников квартир вернуть реконструированное здание в Сочи в прежний вид

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск администрации города о приведении в первоначальный вид самовольно реконструированного объекта капитального строительства. Ответчиками по делу выступили 25 физических и три юридических лица. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что спорный объект расположен на земельном участке площадью 3,6 тыс. кв. м, который принадлежит муниципальному образованию. Земельный участок был передан в постоянное (бессрочное) пользование акционерному обществу «Сочиавтотехснаб».

Согласно разрешенному использованию участка, на нем допускается размещение и эксплуатация зданий и сооружений. При этом жилая застройка на данной территории не предусмотрена.

Несмотря на это, расположенный на участке второй этаж здания был незаконно реконструирован. В нем фактически оборудовали квартиры, после чего ответчики зарегистрировали на них право собственности.

По итогам рассмотрения материалов дела суд признал объект самовольно реконструированным и обязал ответчиков за свой счет привести его в соответствие с техническим паспортом.

Суд также установил последствия неисполнения решения. В случае если требования не будут выполнены, права собственности на объекты недвижимости в реконструированном здании подлежат аннулированию. Кроме того, с ответчиков будет взыскиваться судебная неустойка в размере 20 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Если решение не будет исполнено в установленный срок, администрация Сочи получит право привлечь стороннюю организацию для проведения необходимых работ по приведению объекта в соответствие с техническим паспортом. Расходы на эти работы также будут взысканы с ответчиков.

Решение Центрального районного суда Сочи пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик