Мэр Екатеринбурга заявил, что мечтает построить девять станций метро к 2036 году

В администрации Екатеринбурга мечтают об увеличении количества станций метрополитена с сегодняшних девяти до «хотя бы 18» через 10 лет, заявил мэр Алексей Орлов в ходе выступления на полях Международного фестиваля молодежи в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». По словам градоначальника, его желание разделяют девушки и юноши, проживающие в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что он и молодежь также мечтают о создании единой пешеходной набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского водохранилища. «Очень многое уже удалось сделать, Исеть река небольшая, но именно она дала основу отечественной металлургии. Эта набережная одна из самых больших в России, на нее колоссальный запрос со стороны молодежи, потому что ребята любят отдыхать, и такие возможности надо обсуждать»,— сказал он.

Алексей Орлов заявлял о планах приступить к проектированию второй ветки метро и масштабному благоустройству набережной вдоль Исети в 2021 году после избрания мэром Екатеринбурга. В августе 2026 года градоначальник рассказал в интервью «Ъ-Урал», что власти заключили с компанией «Ингеоком» контракт на разработку технико-экономического обоснования строительства новых станций. После определения трассировки второй линии документы направят на государственную экспертизу и федеральным властям для получения финансирования.

Ранее мэр сообщали, что работа над проектом займет 2-2,5 года. Господин Орлов отметил, что приоритетным направлением для развития метрополитена является создание ветки в Академический район. Первый вице-мэр Рустам Галямов не исключил, что в городе могут построить и третью ветку до ЖБИ. Помимо этого, существующую ветку метро планируют продлить на две станции в сторону Veer Mall, на одну станцию — до Уктусской горки.

В феврале Алексей Орлов заявил, что при условии достаточного финансирования новые станции метро в Екатеринбурге могут появиться в течение пяти лет. По данным главы Свердловской области Дениса Паслера, строительство одной станции метро в Екатеринбурге может обойтись в 35-40 млрд руб.

Василий Алексеев