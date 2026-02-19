Орлов: новую станцию метро в Екатеринбурге можно построить за пять лет

При условии достаточного финансирования новые станции метро в Екатеринбурге могут появиться в течение пяти лет. Об этом журналистам сообщил глава города Алексей Орлов, передает корреспондент «Ъ-Урал».

«Технологии сегодня позволяют строить быстро при наличии финансирования. Проектирование, начало строительства — и в течение пяти лет ожидаем уже какие-то результаты»,— сказал он.

По словам господина Орлова, у проекта второй ветки метро есть шансы на попадание в федеральную программу. «Это масштабный проект, который реализовать без поддержки федерального центра достаточно сложно, но, тем не менее, мы оптимистично настроены»,— сказал он.

Ранее господин Орлов сообщал, что приоритет развития метро — в сторону Академического района Екатеринбурга. В 2026 году в бюджете города заложены средства на технико-экономическое обоснование и на начало проектирования. Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбург оценивается в 35-40 млрд руб.

Анна Капустина, Василий Алексеев