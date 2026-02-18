Алексей Орлов: приоритет развития метро — в сторону Академического района

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что приоритетным для развития метрополитена является направление в сторону Академического района. В эфире ОТВ он рассказал, что нынешняя загрузка метрополитена позволяет строить серьезные планы по развитию подземки.

«Важно учитывать пассажиропоток. Когда я заступал на должность, была пандемия, мы до 100 тыс. пассажиров в сутки не дотягивали. Сейчас, проведя модернизацию турникетов, мы увеличили пропускную способность, увеличили интервал движения между поездами, и сегодня мы возим порядка 160 тыс. пассажиров в сутки. Мы приближаемся к цифре – около 50 млн пассажиров в год. При такой нагрузке уже можно вести серьезные разговоры о строительстве»,— заявил господин Орлов.

По его словам, в этом году заложены средства и в городском и в областном бюджете на технико-экономическое обоснование и на начало проектирования. «Приоритетным мы видим развитие ветки в сторону Академического района. По темпам жилищного строительства акцент сместился все-таки в этом направлении. Метро – это объективная необходимость. Я очень надеюсь, что в этом году мы уже выйдем в практическую плоскость реализации этого важнейшего проекта»,— прокомментировал мэр.

На прошлой неделе Алексей Орлов был избрал главой уральской столицы на второй срок. Тогда он заявил, что намерен к 2031 году сделать общественный транспорт предпочтительным выбором для большинства жителей, запустить трамвай в Новокольцовский и начать строительство линии метро в Академический.

Напомним, строительство одной станции метро оценивалось в 35-40 млрд руб.