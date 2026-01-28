Проектировать вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут в феврале-марте

В Екатеринбурге приступят к разработке документации для строительства второй ветки метро в феврале или марте этого года. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов в эфире портала E1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В бюджете Свердловской области и Екатеринбурга уже предусмотрены деньги на эти работы. На первом этапе проектирования подрядчик должен будет провести изыскания, предложить трассировку метро, обозначить необходимые земельные участки, рассчитать примерную стоимость. Затем проект должен будет пройти госэкспертизу.

Работы по проекта должны занять 2-2,5 года. По словам господина Галямова, возможно, что появится не только вторая, но и третья ветка.

«Самый основной пассажиропоток в два района — Академический и ЖБИ. Есть предложения сделать комбинированную ветку, которая вывозила бы эти два района»,— сказал заммэра.

Помимо этого, существующую ветку метро планируют продлить на две станции в сторону Веер-молла, на одну станцию — до Уктусской горки. Очередность работ определят в рамках разработки проекта.

Анна Капустина