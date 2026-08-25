«Екатеринбург не перестал быть городом-заводом, но содержание изменилось»

В августе Екатеринбург отпраздновал свое 303-летие. За последние годы город заметно изменился — запустили масштабную транспортную реформу, благоустраивают парки, строят школы и детские сады. Как в экономически непростое время развивается «промышленное сердце Урала», с какими вызовами сталкивается и к чему стремится город — в интервью рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

— Екатеринбург недавно отметил День города. Как оцениваете изменения города за последние годы, с чем уральская столица подошла к своему 303-летию?

— Последние пять лет для Екатеринбурга стали периодом серьезных изменений. Мы старались смотреть на развитие города комплексно: одновременно заниматься транспортом и социальной инфраструктурой, благоустройством и промышленностью, поддержкой бизнеса и развитием человеческого капитала.

Город стал комфортнее и динамичнее. С 2021 года мы преобразили более 70 общественных пространств и дворов. В 2025 году завершили благоустройство набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов, Преображенского парка в Академическом, Летнего парка «Уралмаш», первого этапа парка им. 50-летия ВЛКСМ. В Верх-Исетском районе появилась многофункциональная зона «Территория ветра».

При этом мы стараемся не просто благоустраивать отдельные территории, а формировать связанную систему общественных пространств. Например, сейчас реализуется идея создания единой 42-километровой набережной, которая должна пройти через весь Екатеринбург,— одним из этапов станет благоустройство набережной Исети от ул. Декабристов до ул. Белинского.

Еще один показатель изменений — состояние городской инфраструктуры. За последние пять лет мы заменили почти 700 км инженерных коммуникаций. Продолжается модернизация уличного освещения: построено и обновлено более 400 км сетей. Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к 2026 году сократилась до 33 против 44,6% по итогам 2020 года.

Параллельно развивается социальная инфраструктура. За 2021–2025 годы в Екатеринбурге построили девять детских садов на 2,35 тыс. мест и 12 школ на 11,2 тыс. учеников.

Но город — это не только инфраструктура. Екатеринбург сохраняет роль экономического центра и драйвера развития всей агломерации. К своему 303-летию Екатеринбург подошел как крупный современный мегаполис, который продолжает расти.

— Последние годы экономически непростые. Расскажите, как себя чувствует бизнес Екатеринбурга сегодня?

— Последние годы действительно стали для бизнеса периодом серьезной адаптации. Высокая стоимость заемных средств, изменение логистических цепочек, кадровый дефицит, необходимость перестраивать кооперацию и искать новые рынки требуют от предпринимателей большей гибкости и более взвешенного подхода к инвестиционным решениям.

При этом экономика Екатеринбурга сохраняет устойчивость. По итогам 2025 года оборот крупных и средних организаций города составил 5,04 трлн руб., увеличившись на 4,4%.

Несмотря на сложности, высокая предпринимательская активность сохраняется. Так, к середине этого года в городе было зарегистрировано 126,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а число самозанятых достигло 235,2 тыс. человек.

В нынешних условиях система поддержки предпринимательства меняется. Финансовые инструменты по-прежнему востребованы, но все большее значение приобретают сопровождение инвестиционных проектов, имущественная и инфраструктурная поддержка, помощь в поиске партнеров, развитие предпринимательских компетенций и производственной кооперации. Например, в перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП включено 389 объектов, 136 из них уже переданы в аренду предпринимателям и самозанятым. До конца 2030 года предусмотрено снижение на 50% арендной платы для аккредитованных IT-организаций и центров обработки данных. А для организаций, создающих дополнительные места для детей от полутора до трех лет, предусмотрено снижение арендной платы на 10%.

Но сегодня наша задача заключается не просто в том, чтобы компенсировать предпринимателям отдельные внешние ограничения. Важно создавать среду, в которой бизнес может найти площадку, партнеров и финансирование, получить необходимые ресурсы, выйти на новые рынки и масштабировать свой проект.

— Екатеринбург всегда привлекал туристов, но в последние годы спрос на внутренний туризм растет. Что делается для того, чтобы привлекать туристов, какие планы на ближайшие годы по увеличению турпотока?

— Спрос на путешествия в Екатеринбург действительно последовательно увеличивается. В 2025 году город посетили более 2 млн человек — на 19% больше, чем годом ранее. Загрузка номерного фонда составила 73%. При этом для нас туризм — не самоцель. Это возможность привлекать инвестиции, развивать местный малый и средний бизнес и повышать человеческий капитал.

Конкуренция за туриста между российскими городами растет, поэтому Екатеринбургу необходимо постоянно развиваться, создавать новые туристические продукты и предлагать собственные смыслы.

Сейчас мы разрабатываем стратегию развития туризма до 2036 года. В 2025 году приступили к разработке бренда города, завершить эту работу планируем до конца этого года.

Следующий этап — внедрение новой айдентики в городскую среду, сувенирную и полиграфическую продукцию, оформление выставочных стендов и новую туристическую инфраструктуру.

Информационным окном для туристов остается портал visitekat.ru. С этого года он будет переведен на английский и китайский языки, а продвижение города будет осуществляться и на федеральном уровне. С декабря 2025 года Екатеринбург также активно продвигается через социальную рекламу в онлайн- и офлайн-форматах.

Еще одно направление — качество приема гостей. Мы развиваем туристическую навигацию и сеть туристических информационных центров. В этом году в Историческом сквере планируем открыть главный ТИЦ Екатеринбурга. Там посетитель сможет получить информацию о городе, приобрести туристические услуги и сувениры. Многое из этих проектов стало возможным благодаря средствам туристического налога.

— Туристов привлекают и культурные, спортивные, деловые мероприятия. Их популярность растет?

— Да, Екатеринбург уверенно закрепляет за собой статус центра событийного и делового туризма. У нас уже сформировался целый ряд мероприятий, которые воспринимаются как городские бренды. Это и известная на всю страну Уральская ночь музыки, фестиваль «Безумные дни», День города, гастрономический фестиваль и «Фестиваль барбекю», а также крупные отраслевые выставки — «Иннопром» и 100+ TechnoBuild.

Большие возможности дает и развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году открылась ледовая арена УГМК, рассчитанная на 12,5 тыс. зрителей на спортивных мероприятиях и до 15 тыс. на концертах. Комплекс готов принимать чемпионаты Европы и мира по 11 видам спорта.

В преддверии прошлого Дня города открылся спортивный квартал «Архангел Михаил». Там предусмотрены фитнес-зал, экстрим-парк с площадками для скалолазания, батутами, зонами для скейтеров и велосипедистов, корт для падела.

Сегодня спортивные объекты становятся не только площадками для соревнований, но и частью городской среды. В целом мы хотим, чтобы крупные события оставляли после себя не только воспоминания у гостей, но и новую инфраструктуру, новые возможности для бизнеса и самих жителей.

— В городе реализуется масштабная транспортная реформа, вы регулярно рассказываете о поставках нового транспорта. Что сделано за этот год и что еще предстоит сделать?

Главная цель реформы, которую всецело поддерживает губернатор Свердловской области Денис Паслер,— создать современную, эффективную транспортную систему, в которой общественный транспорт станет конкурентоспособным выбором для большинства горожан. Это должно разгрузить улицы и улучшить экологическую ситуацию.

Один из ключевых шагов — переход на брутто-контракты. Для электротранспорта он произошел в 2024 году, для автобусных перевозок — с 1 февраля 2025 года. Это позволило улучшить финансовую стабильность предприятий, выросли зарплаты водителей: за полтора года количество водителей в «Гортрансе» увеличилось более чем на 200 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2020 года парк «Гортранса» пополнился 34 новыми трамваями

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ С 2020 года парк «Гортранса» пополнился 34 новыми трамваями

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2026 году у нас закуплено 15 автобусов особо большого класса и заключен контракт на поставку 50 трехсекционных трамваев. До конца года также планируется обновить парк еще 105 автобусами: 50 больших автобусов для «Гортранса», 50 больших и пять средних — для коммерческих перевозчиков. Если смотреть статистику за несколько лет, то с 2020 года парк «Гортранса» пополнился 34 новыми трамваями, 156 троллейбусами и 221 автобусом.

Одновременно перестраивается маршрутная сеть. Мы постоянно мониторим ситуацию, при необходимости корректируем маршруты и создаем взаимосвязанное расписание. Снизилось количество жалоб на загруженность транспорта, а основные обращения теперь касаются изменения схем движения, проезда мимо остановок и культуры общения.

До 2030 года в соответствии с национальными целями необходимо обеспечить обновление не менее 85% парка общественного транспорта. Мы планируем выполнить этот показатель в срок.

Но транспортная реформа не может закончиться в какой-то один день: парк, инфраструктура и маршруты требуют постоянного обновления. Уже сейчас готовится новая муниципальная программа на 2027–2031 годы.



Хочется тут коротко сказать, что нашу совместную с областными властями работу в части реализации транспортной реформы высоко оценил президент России Владимир Владимирович Путин, потому что без поддержки федерального и регионального уровней даже такой крупный мегаполис, как Екатеринбург, не сможет решить нужды инфраструктуры общественного транспорта.

— Вечный вопрос, который волнует екатеринбуржцев,— это метрополитен. Кажется, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. На каком этапе проект по строительству?

— Действительно, мы приступили к разработке технико-экономического обоснования строительства второй ветки метро. Между администрацией города и проектной организацией АО «Ингеоком» заключен муниципальный контракт на выполнение этой работы. Сейчас идет сбор исходных данных. Следующий этап — определение трассировки линии, которая должна обеспечить наиболее эффективный охват пассажиропотока и позволить оптимизировать работу наземного общественного транспорта и личного.

После разработки документация будет направлена на государственную экспертизу и использована для обоснования привлечения федерального финансирования. Для Екатеринбурга вторая ветка метро — действительно насущная необходимость, поэтому мы заинтересованы в последовательном продвижении этого проекта.

При этом необходимо заниматься не только строительством новых линий, но и обновлением существующего метрополитена.

До 2035 года планируется заменить 11 составов. Замену начнем с двух составов в год начиная с 2028 года.

Также рассматривается вариант перехода на пятивагонные составы (сейчас по четыре) — технические параметры наших станций это позволяют.

— Несколько лет в городе реализуется программа КРТ, какой потенциал у программы в Екатеринбурге?

— Для Екатеринбурга программа комплексного развития территорий (КРТ) — прежде всего инструмент решения проблемы аварийного и устаревшего жилья и комплексного развития. За последние пять лет в городе введено более 8 млн кв. м нового жилья, только в 2025 году — более 1,6 млн кв. м. При этом средняя обеспеченность жильем на одного человека превысила 30 кв. м. Наша цель — довести этот показатель до 33 кв. м к 2027 году.

С 2022 года принято 21 решение о КРТ. В рамках этих проектов предстоит расселить более 116 многоквартирных домов, построенных в основном в первой половине прошлого века. Это позволит улучшить жилищные условия более чем 1,5 тыс. человек.

При этом КРТ нельзя рассматривать исключительно как способ построить больше жилья. Смысл программы именно в комплексном преобразовании территории. Новое строительство должно сопровождаться развитием дорог, общественного транспорта, школ, детских садов и другой инфраструктуры. Поэтому вопрос для нас заключается не в том, чтобы перевести все строительство на механизм КРТ, а в том, чтобы использовать этот инструмент там, где он позволяет одновременно решать несколько задач.

Что касается объемов, то в первом полугодии в Екатеринбурге ввели 1,0838 млн кв. м жилья — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Это показывает масштаб строительной активности, но одновременно требует соответствующего развития городской инфраструктуры.

— Несколько лет назад в городе была острая нехватка мест в детских садах. Сейчас эта проблема решена?

— Сегодня ситуация существенно изменилась. В муниципальных детских садах Екатеринбурга насчитывается около 81 тыс. мест при 75 тыс. воспитанников. Все дети школьного возраста обеспечены местами в школах, сейчас обучается более 203,8 тыс. детей.

В целом в системе дошкольного образования уже сформировался профицит мест, дефицит мест сохраняется в Академическом районе. При этом свободные места есть в детских садах Ленинского и Верх-Исетского районов, граничащих с Академическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В муниципальные детские сады сегодня ходят 75 тыс. малышей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В муниципальные детские сады сегодня ходят 75 тыс. малышей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В этом году мы уже открыли дошкольное отделение в школе №41 в Верх-Исетском районе, второе здание детского сада №529 в Орджоникидзевском районе, построено здание детского сада №416. Сейчас в Екатеринбурге строится три школы и три детских сада. В сентябре откроется новая школа №366 на 1,5 тыс. учеников, а в микрорайоне Новокольцовский откроется детский сад №173.

В 2029 году запланировано открытие школы в районе Солнечный и школы в квартале №16 в Академическом, а также капитальный ремонт четырех школ до 2028 года. Планируется также строительство детского сада на улице Краснолесья и детского сада в квартале улиц Камчатская — Блюхера — Сахалинская — Владивостокская.

— Исконно Екатеринбург был городом-заводом. Как сейчас, по вашему мнению, развивается промышленность?

— Екатеринбург не перестал быть городом-заводом. Но содержание этого понятия изменилось. Сегодня это город современной промышленности — более технологичной, производительной, ориентированной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

На промышленность приходится 31,3% оборота крупных и средних организаций города. По итогам 2025 года объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий Екатеринбурга составил 1,18 трлн руб., увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающих производствах объем отгрузки достиг 1 трлн руб., увеличившись на 6,1%. На Екатеринбург приходится порядка 30,8% объема отгрузки обрабатывающих производств всей Свердловской области.

Важно, что положительная динамика сохраняется и в 2026 году. С января по июнь оборот крупных и средних организаций составил 2,471 трлн руб. — 104% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров промышленных предприятий вырос на 6,4%, до 589,9 млрд руб., а обрабатывающих производств на 4,6% и до 488,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным на август, в Екатеринбурге строится три школы и три детских сада

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ По данным на август, в Екатеринбурге строится три школы и три детских сада

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Однако сегодня развитие промышленности нельзя оценивать только по объемам выпуска. Не менее важны технологическое обновление, производительность труда, развитие инженерных компетенций и качество рабочих мест.

В 2025 году на крупных и средних промышленных предприятиях Екатеринбурга работали около 102 тыс. человек. В обрабатывающей промышленности численность работников выросла на 7,1%, до 78 тыс. человек.

Есть и серьезные вызовы. Финансовый результат промышленных предприятий в 2025 году составил 92,4 млрд руб., что ниже уровня предыдущего года, а доля убыточных крупных и средних промышленных организаций выросла до 22,5%. Поэтому сейчас особенно важны инвестиции в модернизацию и повышение эффективности.



Современная промышленность все теснее связана с IT, инженерными компаниями, разработчиками промышленного программного обеспечения, производителями комплектующих, вузами и колледжами. Поэтому промышленная политика сегодня — это уже не только поддержка конкретных заводов, но и развитие всей производственной кооперации.

— Как складывается ситуация на рынке труда?

— Сегодня рынок труда Екатеринбурга характеризуется прежде всего крайне низкой безработицей и дефицитом кадров. На начало июля 2026 года уровень безработицы составлял всего 0,24%.

На конец июня работодатели заявили 14,5 тыс. вакансий, это 7,7 вакансии на одного зарегистрированного безработного. То есть основной вызов для экономики сегодня — не отсутствие рабочих мест, а возможность найти специалистов необходимой квалификации. Особенно устойчивым остается спрос на рабочие специальности. При этом существует структурный дисбаланс: квалификационные ожидания работодателей не всегда совпадают с уровнем подготовки соискателей.

Основная масса работников по-прежнему сосредоточена в обрабатывающей промышленности, торговле, образовании, здравоохранении и транспорте. Одновременно растет занятость в сферах информации и связи, операциях с недвижимостью, образовании, здравоохранении, профессиональной, научной и технической деятельности, культуре и спорте.

Что касается заработных плат, здесь динамика тоже заметная. В 2025 году, несмотря на высокий уровень инфляции, среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 116,5 тыс. руб. В январе—мае 2026 года она выросла до 123,1 тыс. руб. Если смотреть более длинный период, то с 2021 года уровень заработной платы горожан вырос более чем на 50 тыс. руб.

Поэтому сегодня нам необходимо не только привлекать людей в Екатеринбург, но и создавать условия, при которых специалисты будут хотеть здесь жить, работать и строить будущее. Это напрямую связано с качеством городской среды, транспортом, образованием, жильем, возможностями для детей и молодежи, развитием экономики.

Подготовил Алексей Буров