Владелицу примата, убившего пенсионерку, будут судить в Адыгее

Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, женщина незаконно содержала на территории своего домовладения в садоводческом товариществе Тахтамукайского района экзотических животных, среди которых были приматы различных видов. Установлено, что 2 июля 2026 года 84-летняя родственница обвиняемой, ухаживавшая за животными, во время кормления подверглась нападению примата. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

«Ъ-Кубань» писал, что 84-летняя женщина во время кормления белохвостой макаки открыла вольер, после чего животное напало на нее. В результате полученных укусов и значительной кровопотери пострадавшая скончалась. Также, по данным прокуратуры, примат напал на внука погибшей. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Алина Зорина