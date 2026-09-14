«Одними штрафами проблему решить невозможно»

За восемь месяцев 2026 года в ряде регионов России резко выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В Ставропольском крае зарегистрировано 66 таких аварий, что на 40% больше, чем годом ранее. В них погибли два пользователя электросамокатов, 66 человек получили ранения. С чем связан рост аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в регионе, рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ставропольскому краю подполковник полиции Евгений Синицын.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Рост аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не находится исключительно в плоскости ответственности Госавтоинспекции. Это комплексная проблема, которая возникла вместе с появлением фактически нового вида транспорта.

Еще пять лет назад такого массового способа передвижения просто не было. Сегодня электросамокаты и электровелосипеды стали популярны, особенно среди молодежи. Они доступны, удобны для коротких поездок, экологичны и хорошо вписываются в формат крупных городов и курортных территорий. Очевидно, что популярность таких средств будет расти. К сожалению, вместе с ней растет и травматизм.

Вторая причина — неготовность улично-дорожной сети. В большинстве городов инфраструктура не была рассчитана на массовое использование электросамокатов. На дорогах общего пользования в населенных пунктах пользователи СИМ часто не могут безопасно передвигаться, на тротуарах они создают риски для пешеходов, а велодорожек и велопешеходных маршрутов пока недостаточно. Они строятся, но этого явно не хватает для тех объемов прокатного транспорта, которые уже появились.

Мы анализировали аварийность по населенным пунктам Ставропольского края и видим, что больше всего ДТП происходит там, где активно работают кикшеринговые компании,— в Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках.

Это крупные города и курортные территории, где электросамокаты востребованы и у жителей, и у туристов.

Третья причина — низкая транспортная культура части пользователей. Для многих электросамокат остается не транспортом, а “игрушкой с батарейкой”. На нем катаются вдвоем, втроем, иногда вчетвером, не соблюдая элементарных правил дорожного движения. При этом любое транспортное средство несет риски, если использовать его бездумно.

Есть и проблема регулирования. Пользователи электросамокатов не проходят регистрацию в Госавтоинспекции, для управления большинством таких устройств не требуется водительское удостоверение.

В результате доступность становится фактором риска: на СИМ садятся люди, которые не знают правил или относятся к ним безответственно.

Сейчас обсуждаются разные меры. В Ставропольском крае этот вопрос рассматривался, в том числе, на площадке правительства региона и Общественной палаты. Среди предложений — ограничение движения электросамокатов в местах плотных пешеходных потоков, на отдельных участках уличной сети, а также запрет или существенное ограничение их использования в курортных зонах.

Ключевая роль здесь у муниципалитетов. Именно они могут определять территории, где использование прокатных электросамокатов создает наибольшие риски, и выстраивать взаимодействие с кикшеринговыми компаниями.

Необходимо благоустраивать улично-дорожную сеть, создавать безопасную инфраструктуру, развивать велодорожки, вводить технические ограничения скорости и зоны запрета.

Госавтоинспекция, безусловно, привлекает нарушителей к ответственности. Но одними штрафами эту проблему решить невозможно. Нужны инфраструктура, регулирование, работа с операторами проката и обучение пользователей. Только комплексный подход позволит снизить аварийность и сделать новый вид мобильности безопаснее и для самих пользователей, и для пешеходов».