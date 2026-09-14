СКР расследует обстоятельства ранения пяти человек в Сочи при атаке БПЛА

Следователи СКР будут расследовать обстоятельства ранения мирных жителей в результате атаки беспилотников на Сочи. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили в Информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В Сочи из-за ударов беспилотниками пострадали пять человек, в том числе ребенок»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, местные органы власти сообщили о ранении двух мирных жителей в Курской области в результате ракетного удара. Следователи ведомства намерены установить причастных к этим инцидентам представителей ВСУ и дать правовую оценку их действиям.

Ранее сообщалось, что также повреждения получили три жилых дома. В Сочи после атаки проводился осмотр территорий и домов. В местах падения обломков продолжают работать специальные и оперативные службы.

Атака беспилотников также повлияла на работу аэропорта Сочи. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 22:33 13 сентября. За это время были задержаны 127 рейсов — 75 на вылет и 52 на прилет.

После снятия ограничений аэропорт начал восстанавливать работу. По данным воздушной гавани, шесть самолетов уже вылетели к местам назначения. На 14 сентября аэропорт был готов обслужить 100 прилетов и 132 вылета, общий пассажиропоток должен был составить около 35 тыс. человек.

В аэропорту уточнили, что снятие ограничений является только первым этапом восстановления расписания. Для выполнения каждого рейса одновременно должны быть готовы воздушное судно, экипаж, топливо, бортовое питание и пассажиры. Окончательное решение о вылете принимает авиакомпания после проверки готовности всех участников перевозки.

Власти Сочи ранее сообщали, что городская инфраструктура в результате атаки существенно не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.

Мария Удовик