Корпоративных клиентов «Башнефти» направили на закрытые АЗС в Удмуртии

Коммерческие клиенты «Башнефти» в Удмуртии с 14 сентября смогут заправляться на закрытых заправках сети по топливным картам. Это должно снизить нагрузку на обычные АЗС и примерно на 10% сократить очереди, сообщает минпромторг Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Речь идет о клиентах по договорам, среди которых строители, розничные торговые сети, коммунальные, аварийные и другие городские службы»,— перечислили в министерстве.

Одновременно в Удмуртии увеличили объем поставок бензина. С четверга в регион поступает больше топлива, а за прошедшие выходные было реализовано более 2 тыс. т бензина — на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

В ближайшую неделю поставки планируют держать выше среднедневного объема. При этом дополнительные ограничения на отпуск бензина вводить не планируется. На АЗС «Башнефти» сохраняется лимит 30 л, «Татнефти» — 50 л, «Газпрома» — 30 л в городе и 50 л на трассе, «Лукойла» — 40 л.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизмы информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы, а также об открытии заправок.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Тогда на АЗС решили направить волонтеров для регулирования потока машин. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика. С пятницы в регион завозят более 1 тыс. тонн топлива.