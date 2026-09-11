Водителей в очередях на АЗС в Удмуртии начнут информировать о наличии бензина

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизм информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы. «Это важно сделать, чтобы люди не ждали напрасно»,— добавила она в Max.

Кроме того, госпожа Абрамова поручила и. о. министра промышленности и торговли проработать еще один механизм — информирования автовладельцев об открывшихся заправках. Сроки реализации не обозначены.

«Завтра к нам выедут еще дополнительные 80 т (бензина.— “Ъ-Удмуртия”). Так мы выйдем на цифру свыше 900 т»,— сказала она. Это минимум, необходимый республике. Однако моментального эффекта жители не увидят, потому что «всем будет нужно восполнить дефицит».

«В целом это точно хороший тренд, но здесь мы планируем очень осторожно»,— отметила она.

Ольга Абрамова также сообщила график работы АЗС крупных сетей. «Лукойл» и «Газпром» в Ижевске и других городах открываются и отгружают топливо по мере поступления, в районах — с 07:00 и до исчерпания лимитов. «Башнефть» работает по графику — на каждой заправке он различен: с 07:00, с 10:00 и с 14:00. «Татнефть» ежедневно работает с 05:00.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.