Цены на бензин на частных АЗС в Удмуртии доходят до 165 рублей за литр

Цены на бензин на частных заправках в Удмуртии доходят до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водитель Дарья Ж. опубликовала во «ВКонтакте» чек на покупку 15 л АИ-92 К-3 («Евро 3») за 1,8 тыс. руб. на частной заправке в селе Селты. Следовательно, 1 л обошелся ей почти в 120 руб.

Автовладельцы анонимно сообщают о цене 165 руб. за 1 л на частной заправке возле ТРЦ «Матрица» в Ижевске. Марка не указана. В поселке Игра, пишет в соцсетях водитель Татьяна П., на такой АЗС цена АИ-92 доходит до 120 руб., АИ-95 — до 150 руб.

По данным сервиса RussiaBase на утро 9 сентября, средняя цена АИ-92 с учетом вертикально-интегрированных сетей в Ижевске составляет 67,6 руб. На частной заправке АЗС «Союзная» АИ-92 и АИ-95 стоят 119,9 и 138,4 руб. соответственно. При этом первый вид топлива «возможно отсутствует». Газ в целом по городу торгуется на отметке 36,9 руб.

Напомним, вторую неделю в Удмуртии наблюдается нехватка бензина: вместо планируемых 900 т в республику поступает около 800. На этом фоне на заправках наблюдаются большие очереди, в отдельных случаях — до 200 автомобилей в ряд.

Власти Удмуртии связывают дефицит с ремонтом на НПЗ одного из крупнейших поставщиков после прилета дронов. По словам и. о. министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева, 8-9 сентября поставщик закончит работы. Постепенно это должно привести к увеличению поставок.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала ситуацию с бензином в республике «непростой», и в моменте «наладить ее невозможно». Напряженная ситуация сложилась в северных районах республики.

Сейчас топливо распределяется по системе: 60% — в районы, 40% — в города. На АЗС направят волонтеров для регулирования потоков транспорта. Ограничения по отпуску бензина «в одни руки» и запрет на канистры сохраняются. Резервы для спецслужб, школьных автобусов и машин скорой помощи есть.