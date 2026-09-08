Власти Удмуртии допустили, что объемы подвоза бензина увеличатся в ближайшие дни

Власти Удмуртии ожидают, что сегодня—завтра один из крупнейших поставщиков топлива закончит ремонтные работы, заявил и. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Но, добавил министр, это «не говорит о том, что у нас сразу станет много бензина».

«Потому что технологический процесс (на заводе после ремонта.— “Ъ-Удмуртия”) тоже надо настроить — выйти на параметры качества и количества. Опять же, начиная с сегодняшнего дня мы видим возможность увеличения и будем обеспечивать увеличение, постепенное увеличение подвоза бензина в Удмуртию»,— сказал господин Лашкарев.

Объем потребления бензина «в благоприятных условиях» в Удмуртии — 900 т. По данным минпромторга республики, за последние сутки было реализовано 780 т. Дизеля достаточно.

Сейчас топливо распределяется по системе: 60% — в районы, 40% — в города. На АЗС направят волонтеров для регулирования потоков транспорта. Ограничения по отпуску бензина «в одни руки» и запрет на канистры сохраняются. Резервы для спецслужб, школьных автобусов и машин скорой помощи есть.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова назвала ситуацию с бензином в республике «непростой», и в моменте «наладить ее невозможно». Напряженная ситуация сложилась в северных районах республики. Нехватка топлива наблюдается более недели.