Власти Удмуртии связали большие очереди на заправках с нехваткой топлива

Большие очереди на заправках в Удмуртии связаны со снижением объемов поставок топлива: при потребности в 900 т всю прошлую неделю в республике отпускали 800 т. Выпавшие 100 т привели к истощению запасов у населения и, как результат, очередям, рассказал на оперштабе по топливу и. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ситуация непростая. И, буду говорить честно и открыто, в моменте ее наладить невозможно,— сказала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.— Понимаю напряжение жителей, и оно справедливое. Очень сложно объяснить, что трудности по всей стране, когда больше часа проводишь в очереди. На выбытие инфраструктуры мы повлиять не можем».

Особенно напряженная ситуация в северных районах республики, что связано с тем, что основная доля АЗС принадлежит крупной компании, больше всего пострадавшей от ударов по инфраструктуре. Туда направлены дополнительные бензовозы.

Основной задачей госпожа Абрамова назвала поиск резервов для увеличения объемов поставок топлива. Виктор Лашкарев сказал, что за последние двое суток «удалось частично увеличить объем».

«Ожидаем, что к концу недели мы выйдем на обычный норматив потребления. Но, подчеркну, что это будет возможно в том случае, если не будет нарушений в топливной инфраструктуре»,— сказал господин Лашкарев. Проблем с дизельным топливом, по его словам, нет. Он предложил волонтерам помогать с маршрутизацией потоков на крупных АЗС в городах.