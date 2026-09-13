Поставки бензина в северные районы Удмуртии увеличились в выходные в семь раз

Сегодня в Удмуртии реализуют 1060 т бензина, что на 17,7% больше необходимого республике объема. Вчера было продано 1045 т. Об этом в соцсетях сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Добавили объемов северным районам — в Глазов, Яр, Юкаменское, Красногорское. Сегодня в каждом из них заправили по 25 т. Это в семь раз больше, чем три-четыре дня назад. Этот уровень постараемся поддерживать»,— написала она.

Тем не менее, подчеркнула госпожа Абрамова, сокращение очередей на заправках в моменте не произойдет, поскольку необходимо время для стабилизации поставок горючего.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизмы информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы, а также об открытии заправок.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.