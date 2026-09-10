ФАС: цены на бензин на крупных АЗС в Удмуртии растут в пределах инфляции

Цены на бензин и дизель в Удмуртии на заправках крупных нефтяных компаний — «Башнефть», «Татнефть» и «Лукойл» — увеличиваются в пределах инфляции. Об этом со ссылкой на УФАС пишет портал «Объясняем.Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На частных АЗС цены значительно выше, что в надзорном ведомстве связывают с удорожанием закупки топлива и его доставкой. «Но таких продавцов в Удмуртии совсем немного: на рынке бензина АИ-92 — не более 3,5%, АИ-95 — не более 1,2%, дизеля — около 1,6%»,— добавили в УФАС.

Для замедления роста цен надзорный орган предлагает заключать специальные соглашения с теми, кто реализует топливо. Сейчас такое решение обсуждается с одним из небольших продавцов в Удмуртии.

Отметим, что по данным Удмуртстата 1 л бензина АИ-92 в среднем стоит 64,7 руб., АИ-95 — 69,5 руб., АИ-98 и выше — 98,3 руб. Дизель торгуется на отметке 81,3 руб. за 1 л.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб.

Нехватка бензина в республике наблюдается вторую неделю — вместо необходимых 900 т ежедневно завозится около 800 т. Власти Удмуртии связывают дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика и допускают, что после окончания работ подвоз бензина увеличится.

Подробнее об этом читайте в материале «Разогнались без топлива».