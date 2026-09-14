В Таганроге семь из 12 аварийных домов находятся под угрозой обрушения

В Таганроге 12 многоквартирных домов признаны аварийными, семь из них находятся под угрозой обрушения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В 2026 году администрация города продолжает расселение по трем адресам: переулок 17-й Новый, дом 3, улица Комарова, дом 8 и станция Марцево, 1. По данным властей, 77 семей уже получили выкупную стоимость своих квартир. Еще пять семей ожидают перечисления средств — деньги предусмотрены, выплаты будут произведены.

Кроме того, с 12 семьями власти планируют заключить договоры об изъятии жилых помещений с денежной компенсацией. Двум семьям уже предоставлено другое жилье, еще двум — готовится к передаче. Планируется, что до конца года для пяти семей в рамках электронных аукционов будут приобретены и предоставлены квартиры взамен аварийных.

Среди основных трудностей, которые отметила Светлана Камбулова, — юридические обременения на часть квартир. В частности, запреты на регистрацию, ипотека и наследственные споры. В подобных случаях договор об изъятии оформляется, однако собственник фактически не может распорядиться ни деньгами, ни новым жильем. Администрация совместно со службой судебных приставов продолжают работу по снятию обременений в индивидуальном порядке по каждому случаю.

Особого внимания требует дом на улице Большая Бульварная, 9-2, находящийся под угрозой обрушения. Администрация направила в министерство строительства, архитектуры и территориального развития региона предложения о перераспределении средств для расселения 22 семей в кратчайшие сроки.

Константин Соловьев