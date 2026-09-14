Сочи оказался самым емким рынком для новых пятизвездочных отелей

Сочи оказался самым емким рынком Краснодарского края для новых пятизвездочных отелей. Согласно исследованию платформы недвижимости «Домос» и девелопера Gravion, строящемуся номерному фонду категории «5 звезд» в городе потребуется около 13% существующего премиального туристического потока, чтобы обеспечить среднегодовую загрузку на уровне 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сейчас в Сочи строятся пять крупных гостиничных комплексов категории «5 звезд» совокупно на 5,7 тыс. номеров. Премиальный туристический поток курорта оценивается примерно в 2,5 млн человек в год. Для достижения загрузки 65% новым отелям потребуется около 323 тыс. гостей в год, или 12,9% от существующего премиального потока.

Для сравнения, в Анапе строится около 1,9 тыс. пятизвездочных номеров при премиальном турпотоке около 750 тыс. человек в год. Для загрузки на уровне 65% новым объектам потребуется около 106 тыс. гостей, или 14,2% потока. В Туапсе строящийся фонд 5* составляет около 2,4 тыс. номеров, а премиальный турпоток оценивается в 220 тыс. человек. Для плановой загрузки гостиницам потребуется около 135 тыс. гостей, что соответствует 61,5% потока.

В расчетах аналитики исходили из средней загрузки 65%, размещения 2,4 человека в номере и средней продолжительности поездки 10 дней. Таким образом, несмотря на больший объем строительства, нагрузка нового предложения на премиальный спрос в Сочи оказывается ниже, чем в Анапе и Туапсе.

Аналитики также сопоставили строящиеся объекты с уже действующими гостиницами категории «5 звезд». Сейчас в Сочи насчитывается около 3,8 тыс. таких номеров. После ввода строящихся комплексов общий фонд может приблизиться к 9,5 тыс. номеров. Для его загрузки на уровне 65% потребуется около 539 тыс. гостей в год, или 21,6% премиального туристического потока.

В Анапе доля необходимого потока при учете действующего и строящегося предложения составит около 34%, в Туапсе — около 68%. По оценке аналитиков, это показывает более высокую емкость премиального гостиничного рынка Сочи по сравнению с другими рассматриваемыми курортами Краснодарского края.

Мария Удовик