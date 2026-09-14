На Кубани выросла аварийность с участием электросамокатов

За восемь месяцев текущего года в Краснодарском крае возросло количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 63%, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчет ГИБДД. Регион вошел в тройку лидеров среди субъектов федерации с наибольшими темпами прироста аварийности после Санкт-Петербурга (+129% год к году) и Татарстана (+167%). Большое количество ДТП на Кубани связано с тем, что парк самокатов здесь один из самых больших в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Для снижения аварийности при использовании средств индивидуальной мобильности власти края и муниципалитеты реализуют комплекс мер, который включает административное регулирование и инфраструктурные изменения, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Ключевым направлением является создание безопасной инфраструктуры, которая физически разделяет потоки пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ.

В муниципальных образованиях Краснодарского края с учетом местной специфики (плотности застройки, интенсивности пешеходных потоков и состояния улично-дорожной сети) реализуются инфраструктурные проекты по развитию сети велодорожек, обустройству безопасных парковочных зон и модернизации транспортных узлов. Кроме того, города и районы Кубани принимают нормативные акты, детализирующие правила использования СИМ на конкретных территориях, в том числе путем введения дополнительных ограничений скорости или определения зон запрета движения на электросамокатах.

Анна Перова