Число аварий с электросамокатами за восемь месяцев 2026 года выросло почти на 40%

В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2026 года таких ДТП произошло 3,4 тыс., что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий погиб 51 человек (–1,9% год к году), а число раненых возросло до 3,6 тыс. (+40% год к году). При этом 68% аварий (2,3 тыс.) произошли из-за нарушения правил дорожного движения самими ездоками.

Наибольшее количество происшествий традиционно фиксируется в регионах с самым большим парком электросамокатов — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. Среди субъектов федерации с наибольшими темпами прироста аварийности — Санкт-Петербург (+129% год к году), Татарстан (+167%), Краснодарский край (+63%) и Челябинская область (+61,9%). В Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области, а также в новых регионах ни одной аварии с СИМ не зафиксировано.

Аварийность с электросамокатами росла на протяжении восьми лет с 2018 года, однако в 2025 году динамика начала снижаться. Эксперты связывали этот позитивный тренд с введением штрафов операторами кикшеринга за нарушения, обязательной верификацией пользователей и установкой камер для фиксации нарушений. Тем не менее начиная с апреля этого года тенденция вновь изменилась: число аварий с участием СИМ увеличилось на 8%, а сейчас темпы роста ускорились.

Мария Барановская, Иван Буранов