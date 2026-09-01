Пересчет кур вышел на новый уровень

Требование правительства РФ поставить на учет кур, гусей, индеек и другую домашнюю птицу, если в одном хозяйстве содержится более десяти особей, вызвало скандал. Владельцам курятников предписывалось до 1 сентября внести их в информационную систему «Хорриот» и получить учетный номер. Но некоторые граждане понесли птиц в многофункциональные центры, так что Россельхознадзору пришлось выступить с особым разъяснением, призвав хозяев курятников не делать этого. С призывом поменять порядок учета домашней птицы к Белому дому обратился даже спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Поставить домашнюю птицу даже в небольших хозяйствах под федеральный контроль предписывалось постановлением правительства РФ от апреля 2023 года. Этот документ утвердил перечень животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке, а также даты, к которым это надлежало сделать. Cвиней предписывалось пересчитать до 1 сентября 2024 года, оленей, верблюдов и пчел — к 1 сентября 2025 года. При этом в случае содержания верблюдов в личных подсобных хозяйствах их разрешалось индивидуально промаркировать вплоть до 1 сентября нынешнего года. Пчел предписывалось учитывать группой.

Домашняя птица в приложении к постановлению правительства упоминалась под номером 7. Ее надлежало пересчитать и промаркировать к сентябрю 2024 года. Но при содержании в личных подсобных хозяйствах более десяти особей эту операцию разрешалось провести вплоть до 1 сентября 2026 года.

Если же у владельца домашнего курятника, скажем, насчитывается лишь семь птиц, сроки учета переносились до 1 сентября 2029 года. В документе уточнялось, что пересчету подлежат домашние куры, гуси, индейки, цесарки, перепела и страусы.

По процедуре учет должны были вести специалисты ветеринарных служб: каждому курятнику они должны присвоить номер, а сведения о его владельце, адресе и количестве птиц внести в федеральную информационную систему «Хорриот». И хотя индивидуально маркировать домашних птиц было необязательно, граждан, по-видимому, впечатлили санкции за отсутствие маркировки. По ст. 10.6 КоАП РФ лицам, нарушившим ветеринарно-санитарные правила, грозит штраф до 1 тыс. руб., а юрлицам — до 20 тыс. руб. с возможной приостановкой деятельности на срок до 60 суток.

Как вели учет сельскохозяйственных животных в СССР Первая всеобщая сельскохозяйственная перепись была проведена еще в дореволюционной России в 1916 году в целях учета продовольственных ресурсов страны. Регистрировалось число хозяйств, численность сельского населения, поголовье скота, его виды и др. В условиях Первой мировой войны обеспечить всероссийский охват переписи не удалось. Переписи скота проводились в 1932 году, а затем ежегодно в 1935–1938 и 1960–1964 годах. Они проходили путем обхода дворов с последующими контрольными проверками не менее 10% дворов через 1–2 суток после окончания переписи. Постановлением СНК СССР от 26 января 1934 года «О первичном учете в сельских Советах» были введены похозяйственные книги. Они разделялись на несколько видов: «для колхозников», «для единоличников», «для рабочих, служащих и других групп населения». Каждый колхозный двор был приписан к определенному сельсовету. Записи производились специальными бригадами путем обхода дворов. Кроме личных данных фиксировалась информация о хозяйстве: площадь участка, количество крупного, мелкого скота и птицы. В мае 1990 года Госкомстат в последний раз утвердил новые формы похозяйственного учета, которые действовали вплоть до распада СССР. Например, поголовье птицы записывалось по опросу главы хозяйства или взрослого члена семьи. Параллельно с сельсоветским существовал ветеринарный учет. В 1936-м был утвержден Ветеринарный устав СССР, который определял единые правила борьбы с болезнями животных и организации ветеринарного дела в стране. В частности, регламентировалась транспортировка животных (например, на скотозаготовительные базы): перед отправкой они подвергались осмотру; на каждую партию выдавалось ветеринарное свидетельство, которое действовало трое суток. Документ содержал отметки о прививках, а также подтверждал благополучие местности происхождения животных по инфекционным болезням.

В результате некоторые граждане понесли кур для регистрации в многофункциональные центры за несколько дней до истечения срока. В соцсетях стал вирусным ролик, в котором бородатый владелец курятника разъясняет питомцам, зачем им придется идти в МФЦ, и предупреждает, что перед походом придется скачать мессенджер Max. «Скоро все яйца, которые вы будете делать, тоже будем на учет ставить, поняли? Поэтому не расслабляйтесь»,— сообщил он, добавив, что вскоре так пересчитают уличных воробьев и речных карасей. Рыба «и иные объекты аквакультуры» в постановлении правительства РФ уже фигурируют, причем их следовало промаркировать еще к 1 марта 2026 года. Правда, на рыбу в личных подсобных хозяйствах эта норма не распространялась.

Распространение роликов и поход граждан с курами в МФЦ вынудили власти реагировать.

Отделение МФЦ по Кабардино-Балкарии сообщило, что не занимается маркированием и учетом домашней птицы. В ветеринарной службе Мордовии разъяснили, что оформлять отдельный паспорт на каждую курицу не надо. Наконец, 1 сентября разъяснения дошли до федерального уровня: с ними выступил Россельхознадзор. В ведомстве также опровергли сообщения о необходимости регистрации каждой птицы, сообщив, что перевозить кур никуда не нужно. В Россельхознадзоре заверили, что специалисты проведут учет «по месту содержания», для этого надо лишь обратиться в государственную ветслужбу района или города. Основная цель учета — «обеспечить прослеживаемость поголовья и управляемость эпизоотической ситуации», добавили в ведомстве. «Учет животных в личных подсобных хозяйствах — это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан»,— заверил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков.

Между тем судьба кур уже может стать одним из мотивов предвыборной гонки. Во всяком случае, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился с посланием к правительству. Он попросил Белый дом скорректировать правила учета домашней птицы и призвал «заботиться о людях, а не создавать им проблемы».

Александр Воронов