Суд продлил домашний арест экс-совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест на шесть месяцев, до 1 марта 2027 года, бывшему совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров остался под домашним арестом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Бобров остался под домашним арестом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС». Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

По версии следствия, обвиняемые похитили 144 млн руб. из областного бюджета через ОТСК, ссылаясь на необходимость возмещения ее затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. Как считает следствие, Олег Чемезов, занимая с 2021 года по 2025 год пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК.

Уголовные дела Алексея Боброва и Татьяны Черных выделены в отдельное производство, потому что они заключили сделку со следствием и дали показания, в частности, на Олега Чемезова. Благодаря этому их отпустили из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения смягчили и для Антона Боликова. Теперь в следственном изоляторе находится только Дмитрий Буданов. Татьяне Черных сегодня суд смягчил меру пресечения: вместо домашнего ареста ей запретили ряд определенных действий.

Артем Путилов