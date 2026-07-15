Обвинения взяли из мусора

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО экс-гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, ранее находившегося в федеральном розыске. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве при реализации концессии на строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Несмотря на реализацию объекта, изъятая в доход государства «Облкоммунэнерго» требует с администрации Нижнего Тагила 460 млн руб. за невыплату средств по договору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По ходатайству следствия Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал экс-гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова до 16 августа. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным «Ъ-Урал», бывший топ-менеджер энергетической компании обвиняется в присвоении 20 млн руб. бюджетных средств, которые выделяли власти Нижнего Тагила на строительство мусоросортировочного комплекса (МСК).

Строительство велось в рамках концессии между «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила в 2018 году. Стоимость реализации объекта оценили более чем в 4 млрд руб.

До ареста Дмитрий Буданов девять месяцев находился в федеральном розыске. Напомним, в прошлом году Генпрокуратура изъяла в доход РФ «Облкоммунэнерго». Обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении бюджетных средств из «Объединенной теплоснабжающей компании» ( дочерняя компания «Облкоммунэнерго», ОТСК) предъявили совладельцу компании Алексею Боброву, топ-менеджеру «Корпорации СТС» (связана с «Облкоммунэнерго», изъята в доход государства) Татьяне Черных, экс-главе ОТСК, бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Вскоре их арестовали, но через некоторое время из-за проблем со здоровьем Олега Чемезова отпустили под домашний арест.

Генпрокуратура РФ позже подала еще два иска об изъятии активов крупных бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, которые они, по данным надзорного ведомства, нажили коррупционным путем. Бывшие владельцы пытались оспорить решения суда вплоть до кассационной инстанции, но безуспешно. По итогу «Россети Урал» стали обслуживать сети, ранее принадлежавшие «Облкоммунэнерго».

Несмотря на спорную ситуацию со строительством мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле, он все же начал работу в июне 2026 года. Согласно его проектной мощности, он может перерабатывать более 185 тыс. т отходов в год. На объект поступают отходы из Нижнего Тагила, Пригородного района, Верхней и Нижней Салды, Невьянска и других городов.

Спустя год после введения МСК в эксплуатацию, в июле 2026 года, «Облкоммунэнерго» подало иск на 460 млн руб. в Арбитражный суд Свердловской области в отношении администрации Нижнего Тагила. Представители компании заявили о том, что власти города не выплатили деньги по концессионному соглашению. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 11 августа.

Артем Путилов