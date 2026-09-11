Экс-директора ОТСК Антона Боликова отпустили под домашний арест

Бывшего директора «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочка «Облкоммунэнерго») Антона Боликова отпустили из СИЗО под домашний арест, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее под домашний арест перевели экс-совладельца изъятой в доход государства «Корпорации СТС» Алексея Боброва и бывшего директора холдинга Татьяну Черных за признание вины и дачу показаний по уголовному делу «Облкоммунэнерго». По словам собеседника «Ъ-Урал», Татьяна Черных призналась в хищении 144 млн руб. из ОТСК и рассказала о том, как якобы получал взятки Олег Чемезов. Например, она дала показания, что знает со слов бывшего гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье бывшего чиновника, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал Олегу Чемезову взятку в размере 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал экс-чиновнику 10 млн руб.

Адвокат Олега Чемезова Николай Бердников в разговоре с «Ъ-Урал» рассказал, что «благодаря ложным показаниям и оговорам Чемезова, обвиняемые Бобров и Черных могут быть осуждены в особом порядке к более мягкому наказанию, хотя законных оснований для этого не имеется».

Уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) с бюджетными средствами Свердловской области в ОТСК. В нем пять фигурантов: Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС».

Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммнуэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.

По версии следствия, обвиняемые похищали деньги из областного бюджета через ОТСК, ссылаясь на необходимость возмещения ее затрат по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. Как считает следствие, Олег Чемезов, занимая с 2021 года по 2025 год пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. На данный момент в СИЗО остался только Дмитрий Буданов.

Отметим, уголовные дела Татьяны Черных и Алексея Боброва уже передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первые заседания запланированы на 14 сентября.

Артем Путилов