Ростовчане оценивают желаемый МРОТ в 55 тысяч рублей

Жители Ростова-на-Дону полагают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 55 тыс. руб. в месяц. Результаты исследования приводит пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С января 2026 года федеральный МРОТ закреплен на уровне чуть более 27 тыс. руб. Региональные власти вправе устанавливать более высокую планку: в Москве минимум составляет 39,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 31,2 тыс. руб. Однако жители обеих столиц считают эти значения заниженными.

Наибольшие запросы к зарплатному минимуму предъявляют москвичи — 64 тыс. руб., петербуржцы назвали чуть меньшую сумму — 60 тыс. руб. За последние семь месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково — на 1,4%. Третье место занимает Хабаровск с показателем 58 тыс. руб. (-0,5%), четвертое — Красноярск (57,6 тыс. руб., +5,5%), пятое — Краснодар (57,3 тыс. руб., +4,9%).

В Ростове-на-Дону динамика за семь месяцев составила 3,6%: в феврале жители называли сумму в 53,1 тыс. руб., в июне 2025 года — 53,6 тыс. руб., сейчас — 55 тыс. руб. Наиболее высокий прирост запросов зафиксирован в Астрахани — +6,4%, до 53,6 тыс. руб. В Самаре показатель вырос на 4,6% и составил 54,8 тыс. руб.

Самые умеренные ожидания, как отмечается в исследовании, в Кирове (50,4 тыс. руб., +3,3%), Волгограде (50,6 тыс. руб., +2,4%) и Ижевске (50,9 тыс. руб., +1,4%).

Константин Соловьев