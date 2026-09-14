На Дону нашли непоставленных на учет и отправленных на убой 25 голов скота

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения ветеринарного законодательства в личном подсобном хозяйстве на территории Орловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, хозяйство оформило производственный сертификат для отправки на убой 25 голов крупного рогатого скота. При этом данные не содержали сведений о содержании этих животных: скот не состоял на учете, ветеринарные обработки не проводились.

Выявленные факты квалифицированы как нарушение закона «О ветеринарии», правил осуществления учета животных, а также ветеринарных правил маркирования и учета животных, согласно приказу Минсельхоза России.

Управление объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предписало промаркировать и поставить на учет всех животных, находящихся в хозяйстве. Кроме того, материалы проверки направили в региональное управление ветеринарии и природоохранную прокуратуру для принятия.

Константин Соловьев