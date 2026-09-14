В Сочи пять человек пострадали из-за падения обломков БПЛА

В Сочи в результате падения обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Один из взрослых госпитализирован, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Обломки БПЛА повредили три частных дома. Еще несколько фрагментов беспилотников упали по другим адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

На всех участках работают оперативные и специальные службы. Информация о характере повреждений и состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

Мария Удовик