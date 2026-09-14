В Ростовской области после налета БПЛА повреждены дома и машины

После ночной атаки беспилотников в Ростовской области повреждены жилые дома, строящийся дом и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Аксайском районе при падении БПЛА поврежден 18-й этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова-на-Дону пострадал автомобиль, во дворе жилого дома обнаружены обломки беспилотника.

В Каменском районе повреждено остекление двух квартир. В Неклиновском районе пострадали остекление и кровля частных домов, а также автомобили.

Кроме того, в Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, без электричества остались 30 частных домов. По словам господина Слюсаря, информация о последствиях атаки уточняется, на местах работают экстренные службы.

Минувшей ночью над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаем и 16 районами области было уничтожено около 50 БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет

Валерий Климов