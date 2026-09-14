Дружинники начали проверять автомобили в очередях на АЗС в Ижевске на тонировку

Дружинники на заправках в Ижевске начали отслеживать наличие тонировки на стеклах автомобилей в очередях. Об этом говорится в группе местного ДНД в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДНД Дорожный патруль Фото: ДНД Дорожный патруль

«Пять автомобилей, отстояв очередь и отказавшись убрать тонировку, уехали заправляться на другую заправку»,— написали дружинники 12 сентября.

Члены ДНД занимаются охраной правопорядка на АЗС. Они проверяют владельцев транспорта, в том числе мотоциклистов, на наличие водительских прав, автомобили — на тонировку, а также пресекают попытки заправиться вне очереди и в канистры. Помимо этого, дружинники помогают в организации потока автомобилей на заправках.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизмы информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы, а также об открытии заправок.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Тогда на АЗС решили направить волонтеров для регулирования потока машин. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика. С пятницы в регион завозят более 1 тыс. тонн топлива.