Около 50 БПЛА уничтожили ночью над Ростовской областью

Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбивали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаем и 16 районами области. По словам господина Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет.

При этом зафиксированы повреждения на земле. В Аксайском районе при падении БПЛА поврежден 18-й этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова поврежден автомобиль, во дворе жилого дома обнаружены обломки беспилотника.

В Каменском районе повреждено остекление в двух квартирах жилых домов. В Мясниковском районе беспилотник повредил линию электропередачи, без электричества остались 30 частных домов.

В Неклиновском районе повреждены остекление и кровля частных домов, а также автомобили. Информация о последствиях атаки уточняется, на местах работают экстренные службы.

После завершения их работы муниципальные администрации начнут оценивать ущерб, чтобы определить объем помощи пострадавшим жителям.

Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае, а также в Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском и Обливском районах.

Валерий Климов