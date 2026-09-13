Экс-замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю обвинили в получении «откатов»

Бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова и его сообщников, задержанных за взятки, отправили в Москву, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пишет «Ъ», следователи центрального аппарата СКР установили, что полковник вместе с тремя подчиненными четыре года состоял на окладе у коммерческой фирмы, оказывавшей паспортно-визовые услуги. Сумма выплаченных им взяток превысила 63 млн руб. При этом господин Чебураков фигурирует в показаниях по еще одному делу о коррупции.

Уголовное дело в отношении занимавшего с сентября 2018 года по сентябрь 2025 года должность заместителя начальника по оперативной работе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю полковника Алексея Чебуракова было возбуждено ГСУ СКР 24 августа этого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере; от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового). Вместе с ним аналогичное обвинение следствие инкриминировало начальнику краевого отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции (УВМ) Юрию Гапонову, руководителю отдела внешней трудовой миграции УВМ Роману Гурову и заместителю директора регионального филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» (ФГУП ПВС) Елене Воронежской.

По данным СКР, «откаты» от директора и учредителя ООО «Региональный миграционный центр паспортно-визовых услуг» (РМЦ ПВУ) Владимира Денисюка полицейские стали получать практически сразу после создания фирмы в 2021 году. С предложением к коммерсанту платить взятки обратился якобы сам господин Чебураков, а господин Денисюк на его условия согласился.

Покровительство фирме, которую полицейские не беспокоили проверками, по данным СКР, позволило ей быстро стать монополистом в сфере коммерческих услуг по оформлению документов иностранцам в регионе.

По данным «Ъ», после предъявления обвинения господин Чебураков был арестован. В настоящее время он содержится в одном из столичных изоляторов.