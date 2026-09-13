Краснодарские взятки изучат в столице

Как стало известно “Ъ”, бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова и его сообщников, задержанных за взятки, отправили в Москву. Следователи центрального аппарата СКР установили, что полковник вместе с тремя подчиненными четыре года состоял на окладе у коммерческой фирмы, оказывавшей паспортно-визовые услуги. Сумма выплаченных им взяток превысила 63 млн руб. При этом господин Чебураков фигурирует в показаниях по еще одному делу о коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Чебураков

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Чебураков

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Уголовное дело в отношении занимавшего с сентября 2018 года по сентябрь 2025 года должность заместителя начальника по оперативной работе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю полковника Алексея Чебуракова было возбуждено ГСУ СКР 24 августа этого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере; от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового). Вместе с ним аналогичное обвинение следствие инкриминировало начальнику краевого отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции (УВМ) Юрию Гапонову, руководителю отдела внешней трудовой миграции УВМ Роману Гурову и заместителю директора регионального филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» (ФГУП ПВС) Елене Воронежской.

По данным СКР, «откаты» от директора и учредителя ООО «Региональный миграционный центр паспортно-визовых услуг» (РМЦ ПВУ) Владимира Денисюка полицейские стали получать практически сразу после создания фирмы в 2021 году. С предложением к коммерсанту платить взятки обратился якобы сам господин Чебураков, а господин Денисюк на его условия согласился. Мигранты вынуждены были обращаться в фирму, так как по договоренности с полицейскими в ФГУП ПВС МВД России при подаче документов у иностранцев создавались искусственные волокита и очереди, а людям по разным причинам отказывали в приеме бумаг. Зато после обращения в ООО РМЦ ПВУ вопросы решались намного быстрее.

Покровительство фирме, которую полицейские не беспокоили проверками, по данным СКР, позволило ей быстро стать монополистом в сфере коммерческих услуг по оформлению документов иностранцам в регионе.

«Откаты» господин Денисюк платил господину Чебуракову, предоставившему реквизиты и пароли к карточке своей жены, которой открыли счет в Альфа-банке. Всего, как установили следователи, с 24 августа 2021 года по 14 июля 2025 года господин Денисюк произвел 85 незаконных перечислений в пользу полковника, а также его соучастников на сумму не менее 63 532 500 руб. При этом последний транш составил 490 тыс. руб. Господину Денисюку вменили в вину дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным “Ъ”, после предъявления обвинения господин Чебураков был арестован. В настоящее время он содержится в одном из столичных изоляторов.

Ранее заявления о коррупции бывшего заместителя начальника главка неоднократно звучали на процессе по делу в отношении бывшего гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева. Последний, как сообщал “Ъ”, 14 мая 2026 года по приговору Кузьминского райсуда столицы получил 21 год колонии строгого режима за получение взяток в составе преступного сообщества на общую сумму более 166 млн руб. Согласно приговору, мзда платилась за ускорение подключения объектов газоснабжения в регионе. Господин Руднев утверждал, что его уголовное преследование стало результатом конфликта как раз с господином Чебураковым, который, по словам подсудимого, через него попытался поставить на поток газификацию некоторых СНТ без очереди и оплаты.

Как рассказал “Ъ” адвокат господина Руднева Александр Ильин, еще на следствии его подзащитный неоднократно писал заявления в правоохранительные органы, а также Генпрокуратуру и администрацию президента с просьбой проверить факты возможной коррупции со стороны полковника Чебуракова, однако они либо просто оставались без ответа, либо их отправляли к следователю СКР, ведущему его же дело.

Последний в 2023 году отказался рассматривать обращение господина Руднева как сообщение о преступлении. В декабре 2024 года Басманный райсуд Москвы признал незаконным данный ответ.

А 17 сентября 2025 года тот же суд взыскал по иску фигуранта к следователю, СКР и Минфину (решения суда имеются в распоряжении “Ъ”) компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. в связи с бездействием.

«Мы надеемся, что теперь хоть кто-то из должностных лиц правоохранительных органов приедет к Рудневу и наконец выслушает его»,— заявил “Ъ” адвокат, напомнив, что в прениях сторон по своему делу его подзащитный предрекал полковнику Чебуракову скорую посадку.

Мария Локотецкая