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обновлено 17:17

В Севастополе во время отражения атаки ВСУ уничтожены девять вражеских БПЛА

В Севастополе военные, ПВО и мобильные группы нейтрализовали девять беспилотников в ходе отражения атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным на 14:02, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелся частный дом в одном из СНТ. На месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

Также обломки сбитого дрона упали в районе Большой Морской. В районе Монастырского шоссе отмечается возгорание одного из частных домов в СНТ, на место выехали сотрудники оперативных служб.

Михаил Развожаев напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя не подходить к ним. Необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112. Губернатор призвал доверять только официальной информации.

UPD: По данным на 14:28, в ходе отражения атаки на Севастополь было нейтрализовано 15 БПЛА.

Андрей Николаев

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