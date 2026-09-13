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В аэропортах Кубани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Краснодарского края сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее введенные для обеспечения безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Росавиация.

По данным на 17:01, ограничения сняли в аэропорту Краснодара, затем в 17:16 были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика.

Как писал «Ъ-Кубань», в воскресенье, 13 сентября, в аэропортах Краснодарского края, согласно данным онлайн-табло, были задержаны в общей сложности свыше 100 авиарейсов.

Андрей Николаев

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