Более сотни рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара

В воскресенье, 13 сентября, в аэропортах Краснодарского края, согласно данным онлайн-табло, задерживаются в общей сложности свыше 100 авиарейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Так, в воздушной гавани Сочи, согласно информации онлайн-табло на 13:40, на вылет задерживаются 44 рейса, из которых два рейса являются международными. С опозданием в аэропорт прибудут 49 бортов, в том числе четыре международных рейса. На прилет отменены два рейса из Кирова, а также авиарейсы из Чебоксар и Самары.

В воздушной гавани Геленджика на вылет и прилет задержаны два рейса — в направлении Тюмени и из нее.

Из аэропорта Краснодара с задержкой вылетят борта в Казань и Сургут. С опозданием в столицу Кубани прибудут борта из Еревана, Стамбула, Тбилиси, а также два самолета из Москвы.

Андрей Николаев