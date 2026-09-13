Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию
За последние дни на курорте несколько раз вводились ограничения воздушного пространства, однако на данный момент аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Телеграм-канале.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
По информации на 14:30 13 сентября на прилет аэропорт обслужил 35 рейсов, на вылет – 51 рейс, в общей сложности свыше 13 тыс. пассажиров было обслужено на прилет и вылет.
В терминале выставлены дополнительные посадочные места, а также помещение для размещения пассажиров с детьми старше семи лет. Актуальный статус авиарейсов и условия возврата билетов пассажиров попросили уточнять на официальных каналах авиаперевозчиков или в кассах.
«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортное и безопасное ожидание для пассажиров», — заверили в пресс-службе аэропорта.