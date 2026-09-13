За последние дни на курорте несколько раз вводились ограничения воздушного пространства, однако на данный момент аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По информации на 14:30 13 сентября на прилет аэропорт обслужил 35 рейсов, на вылет – 51 рейс, в общей сложности свыше 13 тыс. пассажиров было обслужено на прилет и вылет.

В терминале выставлены дополнительные посадочные места, а также помещение для размещения пассажиров с детьми старше семи лет. Актуальный статус авиарейсов и условия возврата билетов пассажиров попросили уточнять на официальных каналах авиаперевозчиков или в кассах.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортное и безопасное ожидание для пассажиров», — заверили в пресс-службе аэропорта.

Андрей Николаев