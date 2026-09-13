На переезде в Ростовской области мотоблок врезался в поезд

Железнодорожном переезде между станциями Синявская и Морская произошло ДТП с участием мотоблок и поезда (маршрут Ростов — Таганрог). Авария произошла днем 13 сентября, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Когда водитель мотоблока выехал на пути, машинист применил экстренное торможение. Из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, пострадавших нет: пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались. Поезд № 120 возобновил движение по маршруту в 13:00. На график движения других поездов инцидент не повлиял.

Мария Хоперская