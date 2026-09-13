В Ростове-на-Дону приступили к сносу аварийного дома в Вагонном переулке

В Ростове-на-Дону начался снос аварийного многоквартирного дома по адресу: переулок Вагонный, 3, литеры А и Б. Об этом сообщил глава администрации Железнодорожного района Дмитрий Лаза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лаза Фото: Дмитрий Лаза

Здание числилось подлежащим демонтажу более пяти лет: статус аварийного оно получило ещё в 2020 году. В январе того же года в двухэтажной литере А произошёл пожар площадью 120 кв. м, в результате которого пострадали два жильца. Одноэтажная литера Б также включена в перечень сносимых объектов.

На проведение работ из городского бюджета выделено свыше 5 млн руб. Демонтаж выполняет подрядная организация ООО «Мегаполис» в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Срок исполнения контракта составляет 45 дней. При этом установлены строгие временные рамки: демонтаж разрешён в рабочие дни с 08:00 до 21:00, а выполнение шумных работ допускается только в интервале с 09:00 до 19:00 по местному времени.

Мария Хоперская