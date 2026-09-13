Брянской обороне назначен срок

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко и трем его сообщникам, признанным виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в августе—сентябре 2024 года. Несмотря на непризнание чиновниками вины, суд отклонил все их жалобы. Фигуранты по иску Казначейства и Минобороны должны возместить ущерб в размере 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко на заседании суда

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко на заседании суда

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Расследование дела в отношении брянских чиновников и связанных с ними предпринимателей началось летом 2025 года. К тому времени полным ходом шло следствие по делам в отношении их белгородских и курских коллег, расхитивших миллиардные суммы при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Как выяснилось, в Брянске чиновники причинили ущерб не меньший — 1,4 млрд руб.

Основанием для возбуждения дела следственным департаментом МВД стал отчет ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В июне 2025 года его сотрудники проверили оборонительные сооружения в Брянской области и выяснили, что построенные в августе 2024 года траншеи и блиндажи не укреплены и осыпаются. При этом большинство из них затоплены из-за отсутствия водоотводных канав. Были выявлены многочисленные недостатки при возведении огневых точек, блиндажей и сопутствующей инфраструктуры для личного состава.

В результате к уголовной ответственности были привлечены отвечавшие за строительство бывшие вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, руководитель ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура, сын вице-губернатора, руководитель Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко и хозяин брянских строительных компаний ООО «Гарден Билд» и ООО «Данила Мастер» Александр Яськов.

Всех их следователи МВД задержали в июле 2025 года, обвинив по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 28 января этого года, по завершении следствия, фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.

При этом следствие установило, что сын вице-губернатора Юрий Симоненко получил в конце 2024 года от бизнесмена Александра Яськова 27 млн руб., которые предназначались Николаю Симоненко за согласование строителям актов приемки работ.

Но поскольку с поличным ни старшего, ни младшего Симоненко не взяли, обоим оставили прежнее обвинение.

Хамовнический райсуд рассмотрел дело за две недели, приговорив Николая Симоненко и Евгения Журу к девяти годам и девяти месяцам заключения, а предпринимателям назначил чуть меньше — по восемь лет и девять месяцев. При этом по иску потерпевших их обязали солидарно возместить ущерб.

В апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая пересмотрела дело 11 сентября, адвокаты требовали если не оправдания, то хотя бы снижения сроков заключения для фигурантов. В частности, говорилось о том, что приговор для 67-летнего Николая Симоненко может оказаться «пожизненным».

Сами осужденные, выступая в режиме видеоконференции, уверяли, что нарушения действительно могли быть, поскольку все делалось в спешке — ожидалось нападение ВСУ. Но большинство претензий было выявлено при проверке третьей линии обороны, а не первой, непосредственно граничащей с Украиной.

В свою очередь, представители Федерального казначейства отмечали, что, посещая оборонительные сооружения, сами видели, в каком ужасном состоянии они находятся.

Потерпевшие просили оставить приговор в силе, взыскав с осужденных ущерб, с чем судьи Мосгорсуда согласились.

Ранее на длительные сроки за махинации и коррупцию при строительстве оборонительных сооружений были осуждены экс-руководители Курской области и связанные с ними коммерсанты, включая бывших губернатора Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова, получивших 14 и 17 лет соответственно. Также отправлены в колонию на 19 и 20 лет бывшие заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров.

Алексей Соковнин