Оборону укрепили сроками

Мещанский райсуд Москвы приговорил к длительным срокам бывших белгородских чиновников и предпринимателей за хищения при строительстве оборонительных сооружений. Экс-заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров получили 20 и 19 лет колонии соответственно, а еще восемь подсудимых — от 8 лет и 6 месяцев до 20 лет. Защита считает приговор слишком суровым и планирует обжаловать его. Основная часть фигурантов отрицает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-заместитель главы Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Экс-заместитель главы Белгородской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Москве вечером 29 июля завершилось рассмотрение масштабного уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Все десять подсудимых были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Наиболее суровые сроки в 20 лет были назначены бывшему вице-губернатору Рустэму Зайнуллину и экс-руководителю управления капитального строительства Белгородской области Алексею Сошникову. 19 лет получил экс-заместитель главы региона Владимир Базаров. В качестве дополнительных наказаний им были назначены штрафы по 500 млн руб.

Бывшие высокопоставленные чиновники признаны виновными в получении взяток, растрате и злоупотреблениях полномочиями (ст. 290, 160, 285 УК РФ). Согласно версии следственного департамента МВД России, они разработали схему получения откатов с контрактов на строительство оборонительных сооружений, с помощью которой могли получить несколько десятков миллионов рублей.

Кроме того, по подсчетам следствия, при возведении защитных линий бюджету был причинен ущерб более 1,7 млрд руб. в результате махинаций с проектной документацией и занижения технических характеристик материалов.

Участниками хищений суд признал также бывших заместителей руководителя управления капстроительства Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько, бывшего замминистра строительства Белгородской области Владимира Губарева, а также предпринимателей Константина Зимина, Юрия Лицавкина, Сергея Серебрянского и Эдгара Херимяна. По приговору суда бывшим чиновникам назначены сроки от 12 до 14 лет колонии, а коммерсантам — от 8 лет и 6 месяцев до 14 лет.

Защита считает приговор чрезмерно суровым и несправедливым. Адвокат Денис Брудов, который защищает не признавшего вину Рустэма Зайнуллина, говорит, что рассмотрение 105 томов уголовного дела прошло формально. Так, по его словам, обвинение для экономии времени отказалось от допроса около 100 свидетелей, а суд отказал в удовлетворении ходатайств о допросе нескольких белгородских чиновников и проведении строительно-финансовой экспертизы. Господин Брудов планирует обжаловать приговор.

Ранее по делу о махинациях при строительстве оборонительных сооружений в Белгороде были осуждены четверо бизнесменов. Из-за заключения с прокуратурой досудебных соглашений о сотрудничестве они получили менее внушительные сроки — от четырех до шести лет лишения свободы. По информации “Ъ”, ключевой свидетель обвинения — глава компании ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков, выступая на допросе по делу в Москве, отказался от собственных признательных показаний.

Сергей Толмачев, Воронеж